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Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti

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Yoğun bir konser maratonu bulunan Yıldız Tilbe, Çeşme'de verdiği konserde sıcaktan dolayı elbisesiyle rahat hareket edemeyince korumasını yanına çağırarak eteğini kestirdi.

Çılgın dansları ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme'de sahne aldı. Renkli tarzıyla dikkat çeken Tilbe, elbisesinden dolayı rahat edemeyince yaptığıyla sevenlerini güldürdü.

Sahnesinde çılgınlar gibi dans ettiği için genellikle rahat kıyafetler tercih eden Yıldız Tilbe, Çeşme konserinde ışıltılı uzun bir elbise giydi. Bir ara sıcaktan bunalan ve rahat hareket edemeyen Tilbe, korumasını yayına çağırarak sahnede elbisesini 3-4 yerden kestirdi. Tilbe elbisesiyle rahat hareket etmeye başlayınca dans etmeyi de ihmal etmedi.

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde İbo Show'da tartıştığı için 15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile barıştı. Bodrum'da bir araya gelen ikili, eski günleri konuşarak dertleşti.

Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti

Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Yıldız Tilbe Çeşme Ünlüler Müzik Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Celal Koca:

İş alamayınca ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ses sanatçısı elbisede arıyor çareyi. Madem o elbise uymuyor sana. kestiriyorsun. Sahneye çıkmadan aklın nerede idi.

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ALİ İHSAN EMRE:

Yıldız Tilbe'nin işe mi ihtiyacı var? Sadece yaptığı şarkıların telif hakkı sülalesine bir ömür yeter.

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Ahmet Gündoğdu:

şeytanın aklı guzel seylere çalızmaz celal koca,,çünkü geçim derdi yok,para derdı yok biz alıkların sayesınde...sen almak için kere düşünürsün..

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Ömer Can:

ha gayret tamamını açmaya az kaldı

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