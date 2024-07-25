Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti

Çılgın dansları ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme'de sahne aldı. Renkli tarzıyla dikkat çeken Tilbe, elbisesinden dolayı rahat edemeyince yaptığıyla sevenlerini güldürdü.

Sahnesinde çılgınlar gibi dans ettiği için genellikle rahat kıyafetler tercih eden Yıldız Tilbe, Çeşme konserinde ışıltılı uzun bir elbise giydi. Bir ara sıcaktan bunalan ve rahat hareket edemeyen Tilbe, korumasını yayına çağırarak sahnede elbisesini 3-4 yerden kestirdi. Tilbe elbisesiyle rahat hareket etmeye başlayınca dans etmeyi de ihmal etmedi.

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde İbo Show'da tartıştığı için 15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile barıştı. Bodrum'da bir araya gelen ikili, eski günleri konuşarak dertleşti.