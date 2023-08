Yılmaz Morgül, My Sweet Home'da Zafer Bayramı konseri verdi

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, My Sweet Home'un birinci kuruluş yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz halk konseri verdi. Konserde engelli bireyler de unutulmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yılmaz Morgül rüzgarı esti. Ünlü sanatçı Sancaktepe'de bulunan My Sweet Home'un birinci kuruluş yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz halk konseri verdi. Yüzlerce hayranının izlediği konserde Yılmaz Morgül engelli bireyleri de unutmadı ve konser mekanında onları da ağırladı.

Kutlamaların sunuculuğunu ünlü sunucu Pelin Suade yaparken, 2 şarkısını da seslendirerek şarkıcılık yolunda ilk adımını da atmış oldu…

Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Yılmaz Morgül ise ellerinde bayraklar olan çocuklarla 10.Yıl Marşı'nı büyük bir coşku ile söyledi. İş insanı Erdal Ayaydın tarafından bağışlanan üç adet akülü tekerlekli sandalyeyi de ihtiyaç sahibi engellilere Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile teslim eden sanatçı "Bu önemli günde engelli kardeşlerimizi de unutmadık. Onlarında yüzü güldü. Özel bir günde engelleri ortadan kaldırdık. Engelsiz Yaşam Vakfı benim için çok önemli bir kuruluş destekleri için onlara da teşekkür ederim" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeler, Beykoz Engelliler Derneği'ne bağlı on iki yaşında serebral palsi hastası Mesut Barış, elli yaşında diyabetik ayak ve yürüme bozukluğu olan Ali Kocasakal ve on yedi yaşında tüm vücut kaybı yüzde seksen sekiz olan Burak Kılıç'a vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan, başkan yardımcısı Av. Edip Önder, yönetim kurulu üyesi Arif Işık ve Kurucu üye Nezih Ertuğrul Erdem tarafından teslim edildi.

Konser sonunda da My Sweet Home tarafından on kişiye çekilişle tam altın dağıtıldı. Çekilişi Yılmaz Morgül kendi elleri ile yaparken, My Sweet Home Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın'da ona eşlik etti...

