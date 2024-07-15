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Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun

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Sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifine tepki gösteren Yılmaz Morgül, "Ben de bir hayvanım, beni de uyutun. Onların aşılarını yaptırarak yaşatın diyeceğinize hayvanlara ötenazi hakkı diyorlar" diyerek veryansın etti.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, sokak köpeklerinin uyutulmasın yönelik hazırlanan kanun teklifine karşı çıktı.

"BİZİ ARATAN HAYVANLARI DA YARATTI"

Barınaklara alınan köpeklerin 1 ay içinde sahiplendirilememesi durumunda uyutulması gerektiği yasa vatandaşları ayaklandırdı. Daha önce toplumsal konulara verdiği tepkilerle adından söz ettiren Yılmaz Morgül de konserinde bu konuya değinmeden edemedi. Hayvanların uyutulmasına tepki gösteren Morgül, "Bizi yaratan, hayvanları da yarattı. Ben de bir hayvanım, beni de uyutun. Onların aşılarını yaptırarak yaşatın diyeceğinize hayvanlara ötenazi hakkı diyorlar. Bütün köpekleri, kedileri öldürmek istiyorlar. O zaman beni de uyutun, öldürün. Allah'a karşı gelin" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun

Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yılmaz Morgül Hayvan Hakları Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (25)

Turgut Aydoğdu:

Bencede köpekler uyutulacaksa bunuda uyutmanız gerekiyor.

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yanıtYanıtla
Güven önemlş:

targıt niye uyutuyon herkesi

yanıt2
yanıt6
Perwer:

Sokak köpekleri hakkında nasıl bir karar alınacak bilmiyorum ancak bu hayvanlar sayesinde iki ayaklı hayvanlar kendilerini bir şekilde gündeme getirmeyi başardılar.

yanıt3
yanıt0
Eren Kocaoglu:

Yapma Turgut mafoluruz sonra sanat camiası ne der

yanıt3
yanıt0
Murat Bahar:

Sen uyu zaten bi kayıp olmaz kimse için gereksiz

56
9
yanıtYanıtla
Nurettin Şimşek:

Yaratılış gereği hayvanlar inlerine insanlar dinlerine Donmeli.

28
7
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

yaradılanı hoş göremeyenler dindar olabilir mi acaba

yanıt10
yanıt3
Onur Avcı:

Sen zaten uyuyorsun tekrar uyutulmana gerek yokki

29
1
yanıtYanıtla
Vahit Tutal:

Umarım yetkililer dikkate alır :D

21
3
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Cafer Yavuz:

şu köpekleri düşündüğünüz kadar insan hayatını da düşünseniz ya

17
1
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