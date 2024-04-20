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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri Dizisi Darülaceze'de Çekildi

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Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm çekimleri Darülaceze'de yapıldı. Ünlü oyuncu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile görüşerek çalışan ve sakinlerle vakit geçirdi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile yaşadığı aşkın ifşası sonrası Erdoğan'ın moralinin yüksek olduğu görüldü.

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm çekimleri Darülaceze'de çekildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yer alan İnci Taneleri dizisinde Darülaceze sürprizi. Son günlerde adı sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan dizisinin yeni bölümü Darülaceze'de yapıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile görüşen Yılmaz Erdoğan, çalışan ve Darülaceze sakinleri ile de vakit geçirdi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile yaşadığı kısa süreli aşkının görüntülerinin ifşası sonrası ünlü oyuncunun moralinin yüksek olduğu görüldü.

BAŞKAN HAMZA CEBECİ'DEN "AZEM" HATIRASI

2015'te Darülaceze başkanı olan Hamza Cebeci dizide " Azem " öğretmen karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Sosyal Medya Cansu Taşkın Darülaceze Magazin Güncel Haberler

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