Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacak

Cansu Taşkın ve kardeşine dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi.

"HER ŞEYİN İYİ YANLARINI HATIRLIYOR, GERİSİNİ UNUTUYORUM"

Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.