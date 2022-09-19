Yıllardır televizyonda olmayan Reha Muhtar, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu

Yıllardan bu yana televizyon ekranlarında olmayan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu. Muhtar, sabah evden çıktıktan sonra arabasının çaprazına park etmiş ve beklemedeki bir araçla karşılaştığını belirtti. Muhtar son günlerde kızına şiddet iddialarıyla gündemde. Kızı Mina, geçtiğimiz günlerde babası hakkında yaptığı şikayeti önceki gün geri almıştı.

Türkiye'de bir dönemin reyting rekortmenleri arasında yer alan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, son günlerde kızı Mina'ya yönelik şiddet iddiasıyla gündemde. Eski eşi Deniz Uğur'un darp raporu alıp şikayetçi olmasının ardından kızı Mina önceki gün babası hakkındaki şikayeti geri çekerek, şiddet olayının yaşanmadığını dile getirdi.

YENİ PAYLAŞIMI KORKUTTU

Muhtar'ın son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu. Ünlü televizyoncu sabah evden çıktığında fark ettiği bir ayrıntıyı dile getirerek, "Bu sabah 8'de evimden çıktım adliyeye gideceğim. Arabamın önüne çaprazlamasına bir araba park etmiş" ifadelerini kullandı. Muhtar başına bir şey gelmediğini de ekleyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.

"BENİ DE Mİ BÖYLE ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Muhtar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen hayat arkadaşı İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşarak, "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ifadelerini kullanmıştı. Reha Muhtar'ın bu paylaşımı akıllara "Tehdit mi alıyor?" sorularını getirmişti.

İşte Muhtar'ın o paylaşımı: