Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli hakkında şaşırtan estetik iddiaları

Eski Türkiye Güzeli, haber sunuculuğunun ardından oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine adım atan 53 yaşındaki Defne Samyeli, sosyal medyadaki cesur paylaşımları ve fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Yıllara meydan okuyan fiziği ve genç görünümüyle dikkat çeken Samyeli'nin cildi bir dönem Çin'de bilimsel araştırmalara konu olduğu iddiasıyla konuşulmuş, ancak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

ECE ERKEN'DEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

Samyeli'nin güzellik ve gençlik sırrı merak edilirken, "Gel Konuşalım" programının sunucusu Ece Erken dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erken, Samyeli'nin sadece yüz yogası ile bu görünüme kavuşmadığını öne sürdü:

" Defne Samyeli'nin güzellik sırlarını herkes yüz yogası sanıyordu ama durum öyle değilmiş. Kalça protezi yaptırdığı, hatta protez kaydığı için Maslak'ta bulunan özel bir hastanede 20 gün kaldığı iddia ediliyor.O dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka hasta alınmamış. Her yıl düzenli olarak yüz askısı operasyonu geçiriyormuş. Bununla birlikte bel inceltme işlemi de yaptırmış. Bu işlemi ilk kez duydum, yan bölgelerdeki yağlar alınıp kum saati formu veriliyormuş" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN DÜNYASINDA YENİ GÜNDEM

Bu iddialar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir kesim Samyeli'nin estetik yaptırmasının doğal olduğunu savunurken, bazı takipçiler ise bu tarz işlemlerin gizlenmesini eleştirdi.

DEFNE SAMYELİ SESSİZ

Ortaya atılan iddialar karşısında Defne Samyeli'den henüz bir açıklama gelmedi. Gözler şimdi ünlü ismin vereceği yanıtlara çevrilmiş durumda.