Yılın düğünüyle Hakan Özsoy da evliler kervanına katıldı
İş insanı Hakan Özsoy, geçtiğimiz akşam doktor Esra Bozbay ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Kocaeli Vali Yardımcısı Abdül Rauf Ulusoy, Halk Bankası Başkan Vekili Himmet Karadağ, Yaşar Pusat ve Best Van Ceo'su İrem Bayram yaptı.
İş insanı Hakan Özsoy ve doktor Esra Bozbay geçtiğimiz akşam dünya evine girdi.
Düğün Radisson Collection otelde gerçekleşti. Sanatçı Uğur Aslan'ın sunumuyla başlayan düğün, ünlü sanatçılar Öykü Gürman, Mahmut Tuncer ve İskender Paydaş'ın muhteşem sahne performanslarıyla devam etti.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğünde, davetliler muhteşem görüntülere şahit oldu. Çiftin nikah şahitliğini Kocaeli Vali Yardımcısı Abdül Rauf Ulusoy, Halk Bankası Başkan Vekili Himmet Karadağ, Yaşar Pusat ve Best Van Ceo'su İrem Bayram yaptı.