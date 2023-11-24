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Yılın düğünüyle Hakan Özsoy da evliler kervanına katıldı

İş insanı Hakan Özsoy, geçtiğimiz akşam doktor Esra Bozbay ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Kocaeli Vali Yardımcısı Abdül Rauf Ulusoy, Halk Bankası Başkan Vekili Himmet Karadağ, Yaşar Pusat ve Best Van Ceo'su İrem Bayram yaptı.