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Yıldız Tilbe ve Seda Bakan'dan implant paylaşımı

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Şarkıcı Yıldız Tilbe ve oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesaplarından implant tedavilerini paylaştılar.

Şarkıları, dansları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla çok konuşuldu. İmplant tedavisi gören şarkıcı, bu sefer de ön dişlerinin olmadığı halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yayınladığı kareye "Hehe" notunu düşen Tilbe takipçilerini güldürdü.

Şarkıcının paylaşımı gündem olurken oyuncu Seda Bakan da implant olacak dişini paylaştı. Bakan, "Yıldız Tilbe yalnız değildir" notunu ekledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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