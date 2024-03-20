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Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

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Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin 30'uncu yılı kutlamalarını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserle taçlandıracak. Merakla beklenen konserin biletleri satışa çıktı.

Yaza dev konser ile başlamayı düşünen Yıldız Tilbe'nin Kral FM medya sponsorluğunda gerçekleşen konserin biletler bugün itibariyle satışa çıktı. Ünlü şarkıcının konser biletinin başlangıç fiyatı ise 450 TL oldu. Yıldız Tilbe'yi protokolden izlemenin bedeli ise tamı tamına 10 bin TL. Ünlü şarkıcı konserinde danslarının yanı sıra sevilen şarkılarıyla da hayranlarında unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)

Hakan Celik:

youtubeden bedava izleriz gerek yok o kadar para vermeye

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ENGİN Tokay:

Yakışır Yıldız TİLBE'ye fiyatlarda gayet uygun protokoldekilerde versin artık okadarını.Seviyoruz Seni Yıldız...

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Export 86:

Kime göre dudak uçuklattı günümüz ekonomisine göre gayet makul seviyede

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Bükücü:

Niye bu kadar pahalı? Görende Yıldız Tilbe'nin konseri sanacak

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Motto Premium Hotel info:

1 lira yine vermem,ne getırısı var..bızım gıbı avanelerın sayesınde luxs yasıyorlar..

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