İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena için yaptığı hareketi şoke etti
İbrahim Tatlıses ile Asena, 25 yıllık küslüğün ardından İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde bir araya gelerek barıştı. Programda Bülent Ersoy bu buluşmayı konuşurken Yıldız Tilbe'nin kameraların çekmediğini düşünüp "2 katı para aldı" işareti yapması yayına yansıdı.

  • İbrahim Tatlıses ile Asena, İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde 25 yıllık küslüğü sonlandırdı.
  • Yıldız Tilbe, programda '2 katı para aldı' dediği ve el işareti yaptığı görüldü.
  • Yıldız Tilbe'nin sözleri ve işareti sosyal medyada viral oldu.

Bir döneme damga vuran ilişkileriyle sık sık konuşulan İbrahim Tatlıses ile Asena, ayrılığın ardından yıllarca hiç görüşmemişti. İkili, İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde bir araya gelerek 25 yıllık küslüğe son verdi.

BÜLENT ERSOY'DAN "NASIL İKNA OLDUN?" SORUSU

Programda Bülent Ersoy, Asena'ya 25 yıl boyunca Tatlıses'le neden görüşmediğini ve yapımcı Polat Yağcı'nın kendisini nasıl ikna ettiğini sordu. Bu sohbet sırasında stüdyoda yaşanan bir detay ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YILDIZ TİLBE'DEN ŞOKE EDEN HAREKET

Bülent Ersoy konuşurken yanında oturan Yıldız Tilbe, kamera açısında olmadığını düşünerek"2 katı para aldı" dediği ve eliyle işaret yaptığı görüldü. Tilbe'nin bu hareketi kurgu ekibi tarafından fark edilmezken, o anların televizyon yayınında yer alması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın ardından izleyiciler, Yıldız Tilbe'nin sözleri ve işaretiyle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Tilbe'nin çıkışı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Haber Yorumlarıosman kara:

Paranın açamayacağı kapı yoktur.

