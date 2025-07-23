Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak
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Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak
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Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, Çeşme konserinde sahnede tansiyon hastası olduğunu ilk kez açıkladı. Tansiyonunun sürekli değiştiğini belirten Tilbe, doktorunun kendisine pilates ve yoga önerdiğini söyledi. "59 yaşına girdim, kaslar kısalıyormuş. Mikrofon tutmamı bile yasakladı" diyerek yaşadığı süreci seyircisiyle paylaştı.

Türk müziğinin en güçlü ve etkili seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme'de verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Renkli kişiliğiyle her zaman dikkat çeken Tilbe, sahneye pembe mini bir elbiseyle çıkarak enerjisini dinleyicilere yansıttı. Konserde seslendirdiği parçalarla adeta kulakların pasını silen sanatçı, şarkı aralarında yaptığı samimi sohbetlerle de geceye damga vurdu.

Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Seyirciyle kurduğu içten diyaloglarda sağlık durumuyla ilgili ilk kez bir gerçeği paylaşan Tilbe, tansiyon hastası olduğunu açıkladı. Uzun süredir tansiyonunun düzensiz olduğunu belirten Tilbe, bir gün evine gelen doktorun bu konuda teşhis koyduğunu söyledi.

"TANSİYON HASTALIĞI GERÇEKTEN ZORMUŞ"

Sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı, "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum."

Konser boyunca enerjisi ve içtenliğiyle alkış toplayan Tilbe, sağlık sorunlarına rağmen sahnede olmanın kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

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