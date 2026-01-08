Haberler

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, çocukluk yıllarında geçirdiği ağır kazayı ve bu kazanın hayatında bıraktığı kalıcı izleri anlattı. Tilbe, küçük yaşta yaşadığı olay sonrası sağ kulağının hiç duymadığını açıkladı.

  • Yıldız Tilbe, çocukluk yıllarında geçirdiği kaza nedeniyle sağ kulağını kaybetti.
  • Yıldız Tilbe, çocukken üzerine dökülen kaynar çaydan sonra altı ay hastanede kaldı.

"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Yıldız Tilbe,hayatına dair samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

"ALTI AY HASTANEDE KALDIM"

Altı kardeşin en küçüğü olduğunu belirten Tilbe, çocukken yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı: "Beni gören herkes çok güzel bir çocuk olduğumu söylermiş. Bir gün eve gelen bir misafir bunu söyleyince, küçük olduğum için gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çekmişim. Vücudum yandı ve altı ay hastanede kaldım. Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar yaşayamayacağımı söylemiş ama hayatta kalmışım."

"O GÜN SAĞ KULAĞIMI KAYBETTİM"

59 yaşındaki sanatçı, yaşadığı kazanın kalıcı bir sağlık sorununa yol açtığını da dile getirdi. Tilbe, "Üzerime dökülen kaynar çaydan sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor" diyerek çocukluk travmasının etkilerinin bugün hâlâ sürdüğünü söyledi.

Elif Yeşil
500

