Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi. Çiftin bir kız bebeği olacak.

Sosyal medya hesabından eşi ve köpeğiyle pozlar vererek bebeğinin cinsiyetini duyuran güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun.

Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu.

İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü. Rabbim... Temennileriniz. Dualarınız bizimle olsun" ifadelerini kullandı.