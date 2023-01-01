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Yılbaşı gecesi ünlülerle dolu mekanda silahlar patladı, Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu ölümden döndü

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Yılbaşı gecesi ünlülerle dolu mekanda silahlar patladı, Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu ölümden döndü

İstanbul'da yılbaşının kutlandığı ve ünlülerle dolu olan bir mekanda gece saatlerinde silahlı kavga yaşandı. Olay sırasında mekanda olan Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, 2 kurşunun kafasını sıyırması sonrası şans eseri hayatta kaldı. Mekanda bulunan diğer ünlüler arasında Burak Çelik, Umut Evirgen, Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrıseven, Şeyma Baday ve yönetmen Ali Bilgin'in de olduğu öğrenildi.

Yılın geri kalanı da oldukça hareketli olan İstanbul'da yılbaşı nedeniyle ayrı bir yoğunluk vardı. Özellikle vatandaşlar havanın soğuk olması nedeniyle kapalı mekanları tercih etti. Ünlülerin de çoğunlukta olduğu mekanlardan birinde yaşanan olay ise büyük yankı uyandırdı.

Son Havadis'in haberine göre Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Mahallesi'nde yılbaşı kutlamaları yapılan bir mekanda eğlenen 2 grup arasında kavga çıktı. Gece yarısı 3.30 sıralarında yaşanan olayın büyümesi üzerine eğlence mekanında bulunan güvenlik görevlileri iki grubu da ayırarak dışarıya çıkardı.

Gruplar dışarı çıktıktan sonra da kavgaya devam ederken olay yerinde bir anda silahlar patladı. Çok sayıda silah sesinin duyulduğu olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde onlarca boş mermi kovanı bulundu.

Yılbaşı gecesi ünlülerle dolu mekanda silahlar çekildi, Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu ölümden döndü

Kavga sırasında eğlence mekanında büyük korku yaşanırken Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün de olay yerinde olduğu öğrenildi. İddiaya göre silahlı kavga sırasında sıkılan kurşunlardan ikisi Kırmızıgül'ün omzunu sıyırdı. Büyük tehlike atlatan Mahmut Kırmızıgül'ün elbisesinin üzerinde kurşunların izi çıktığı öne sürüldü. Kırmızıgül'ün olayın ardından mekanda eğlendiği arkadaşlarına '2 santim daha geride olsam ölmüştüm' dediği iddia edildi.

Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında bulunanlar da büyük bir panik yaşadı. Silah sesleri üzerine müşterilerin depoya ve tuvaletlere kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Son Havadis'in edindiği bilgilere göre olay yerinde çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu belirtildi. Oyuncular Burak çelik, Umut Evirgen, Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrıseven, Şeyma Baday, yönetmen Ali Bilgin ve çok sayıda ünlünün de silahlı kavga anında olay yerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Son Havadis



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Mahsun Kırmızıgül Burcu Kıratlı Umut Evirgen Sinan Akçıl İstanbul Yılbaşı Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Ömer Can:

Ülkede herkes mafya herkes silah şans eseri hayattayız

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orhan baran:

Mahsum Sana ve yeğenime çok geçmiş olsun senin ve Mahmutun gözlerinden Teyzemin ellerinden öperim O.Baran.

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Ercan Ercan:

Bu olay bir camii de yaşansaydı ülkedeki malum kesim bu konuyu bir numaralı konu yapmıştı. ama herkes sus pus, hadi alkollü mekanları yasaklayın. Bir imam hata yaptı mı Camileri imam hatipleri her şeyi kapatalım diyorsunuz!? hadi bar diskoları da kapatalım diyebiliyor musunuz ?

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