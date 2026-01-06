Haberler

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, aylar süren zorlu fizik tedavi sürecinin ardından ilk kez ayakta görüntülendi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı karede usta sanatçının dinç hali dikkat çekti.

  • Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı ve uzun süre yoğun bakımda kaldı.
  • Kadir İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavisi görüyor ve tedavi sürecinde ilk kez ayakta görüntülendi.
  • Kadir İnanır'ın fizik tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından sürdürdüğü zorlu tedavi sürecinde ilk kez ayakta görüntülendi. Paylaşılan bir fotoğrafta, 76 yaşındaki sanatçının dinç hali hayranlarına derin bir nefes aldırdı.

İLK KEZ AYAKTA

24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavisi devam eden usta oyuncuyu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etti. Tedavi sürecinde genellikle tekerlekli sandalyede veya otururken görüntülenen İnanır, bu kez ayakta poz vererek sağlığındaki ilerlemeyi gözler önüne serdi.

"KADİR İNANIR İNADININ SONUCU"

Ziyaret sonrası o anları sosyal medya hesabından paylaşan Canan Kaftancıoğlu, bir tıp doktoru kimliğiyle de duruma vurgu yaptı. Kaftancıoğlu paylaşımına şu notu düştü: "Sevgili Kadir İnanır ile fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır..."

76 YAŞINDA DİMDİK AYAKTA

Geçirdiği ağır operasyonlara ve uzun rehabilitasyon sürecine rağmen Kadir İnanır'ın fotoğraftaki dinç görüntüsü ve kararlı bakışları dikkat çekti. Sevenlerini heyecanlandıran bu kare, usta sanatçının setlere dönüp dönmeyeceği sorularını da beraberinde getirdi. Yeşilçam efsanesinin fizik tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

"Ben kralım" diyerek kendini inanılmaz bir ödüle layık gördü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Gören varmı¿

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

ayakta derken yerde mi olacaktı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

hani bir halt göremedik zamana meydan okuyormuş üç günü kaldı nalları dikmeye desene

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi

Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

Kaldırımda yürüyen genç kız, feci şekilde can verdi