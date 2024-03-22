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Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

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Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi.

<a class='keyword' href='/bahar-oztan/' title='Bahar Öztan Haberleri, Bahar Öztan Haberi, Bahar Öztan Haber'><strong>Bahar Öztan</strong></a> : O ekibe güvenseydim, bugün yaşamıyordum - Sözcü

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.

Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.

CENAZESİ NE ZAMAN NERDEN KALDIRILACAK?

Öztan'ın cenazesi, 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

<a class='keyword' href='/bahar-oztan/' title='Bahar Öztan Haberleri, Bahar Öztan Haberi, Bahar Öztan Haber'><strong>Bahar Öztan</strong></a> Kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? Ünlü sanatçı yine hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu nasıl? - Sözcü

Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan bu akşam hayata gözlerini yumdu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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