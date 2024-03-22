Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi.

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.

Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.

CENAZESİ NE ZAMAN NERDEN KALDIRILACAK?

Öztan'ın cenazesi, 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan bu akşam hayata gözlerini yumdu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?