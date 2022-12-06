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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Magazin Haberleri

Yeşilçam'ın tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, dün 68 yaşına bastı. Doğum gününü sevdikleriyle kutlayan efsane oyuncu yıllar geçiyor ancak güzelliğinden bir şey kaybetmiyor.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu eskimeyen güzelliği ile hala hayranlarının dikkatini çekiyor. Yeşilçam'ın neredeyse sosyal medyada güzelliği ile en çok gündeme gelen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Sosyal medyayı aktif kullanan efsane oyuncu paylaşımlarıyla sık sık hayranlarının beğenisini kazanıyor. Bir dönem Yeşilçam'da fırtınalar estiren Bubikoğlu 70'ine merdiven dayadı.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Doğum günü pastasını sevdikleriyle birlikte üfleyen Gülşen Bubikoğlu, "Bugün, çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi. Zeynepciğim çok teşekkürler bir tanem. Bütün güzel temennileriniz için çok çok teşekkürler" hayranlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli doğum günü kızı oldu! Gençlik iksirini bulmuş gibi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Gülşen Bubikoğlu Magazin Haberler

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