Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun karşılıklı dans etti

Türk sinemasının iki efsane ismi Ediz Hun ve Türkan Şoray, katıldıkları etkinlikle karşılıklı dans etti. Yeşilçamın efsaneleri dans ederken hayranları da alkış tufanı kopardı.

Birçok projede birlikte rol alan Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluştu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran ikili bir ara karşılıklı dans etti.

TÜRKAN ŞORAY'I ALNINDAN ÖPTÜ

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen iki efsane isim hayranlarıyla zaman geçirdi. Bir ara kendi seslerinin bulunduğu şarkının ritmine katılan Ediz Hun, Türkan Şoray'ın elinden tutarak dans etti. Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken o dakikalarda hayranlarından büyük alkış topladı. İki efsane ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlayınca "İki güzel insan" yorumları yapıldı.

Öte yandan 82 yaşındaki Ediz Hun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a benzetildi.