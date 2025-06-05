Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda
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Kalp ve bacak damarlarında tıkanıklık tespit edilen 75 yaşındaki oyuncu Mehmet Uğur, yoğun bakıma alındı. Kızı Çiçek Uğur, "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak" açıklamasıyla yardım çağrısında bulundu.

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın filmleri başta olmak üzere 300'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Uğur, kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Mehmet Uğur'dan kötü haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 75 yaşındaki oyuncu, kalbindeki ve bacaklarındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

"AYAK PARMAKLARI KESİLECEK"

Uğur'un son sağlık durumu, kızı Çiçek Uğur tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamasında babasının ciddi bir tedavi sürecinde olduğunu belirten Çiçek Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak. Bu süreçte herkesten yardım bekliyoruz."

Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Bir dönemin en üretken karakter oyuncularından biri olarak tanınan Mehmet Uğur, 1970'li ve 1980'li yıllarda çekilen birçok Yeşilçam filminde farklı rollerde izleyici karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında, İhsan Gedik ile birlikte Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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