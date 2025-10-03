Haberler

Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Güncelleme:
Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım, tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Barım'ın hastane odasındaki son görüntüsü ortaya çıktı.

Gezi Parkı davasında 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım, adli kontrol şartıyla tahliye edildikten kısa bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklanmasına karar verdi. Barım'ın hastane odasındaki son görüntülerini CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır paylaştı.

Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle çıktığı davada ikinci kez kritik bir karar ile gündeme geldi. 27 Ocak'tan bu yana "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklu bulunan Barım, geçtiğimiz günlerde adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine karar yeniden değerlendirildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliyeye yönelik itirazını reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı yerinde bularak Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti. Barım, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yeniden verilen tutuklama kararının ardından polis ekiplerinin hastaneye gittiği öğrenildi.

HASTANE ODASINDAKİ SON HALİNİ PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Ayşe Barım'ın tedavi gördüğü hastane odasındaki son görüntüsü paylaştı.

Yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

