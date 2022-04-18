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Yeni Yaşına Bastı! Çocukluk Pozunu Paylaştı

Snob Magazin - Magazin
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Yeni Yaşına Bastı! Çocukluk Pozunu Paylaştı

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, 23. doğum gününde takipçilerine sürpriz yaptı. Yıldızı parlayan oyuncu çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Emanet' dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, genç yaşta şöhreti yakalamayı başardı. Emanet dizisi ile yıldızı parlayan 22 yaşındaki Türkoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Aynı dizide Yaman karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan (39) ile yaşadığı aşk da hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

Yıldızı parlayan oyuncu 23 yaşına bastı. Doğum günü ile beraber çocukluk fotoğrafını paylaşan Türkoğlu, "Yanımda olan, olamadığı halde yanımdaymış gibi hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Her yeni yaşım bana sınırsız şeyler öğretsin. 23 ışıl ışıl gel. Sürpriz sonlu" notunu düştü.

Yeni Yaşına Bastı! Çocukluk Pozunu Paylaştı

Yeni Yaşına Bastı! Çocukluk Pozunu Paylaştı

Yeni Yaşına Bastı! Çocukluk Pozunu Paylaştı

Yeni Yaşına Bastı! Çocukluk Pozunu Paylaştı

Snob Magazin / Magazin

Çocukluk, Kanal 7, Doğum, Sıla, Magazin, Haberler

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