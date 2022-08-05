Yeni sezon fragmanı yayınlanan Alpaslan Büyük Selçuklu dizisindeki dua tüyleri diken diken etti - Haberler

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Yeni sezon fragmanı yayınlanan Alpaslan Büyük Selçuklu dizisindeki dua tüyleri diken diken etti

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kabe'den görüntülerin paylaşıldığı Alparslan Büyük Selçuklu'nun fragmanındaki dua sahnesi tüyleri diken diken etti.

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Barış Arduç'un başrolünü oynadığı Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan dizinin yeni sezon fragmanında Kabe sahnesi izleyicileri duygulandırdı.

KABE'DE DUA ETTİ

Kabe'de olan Sultan Alparslan halkı için dua etti. Sultan Alparslan'ın duasındaki "Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et" sözleri tüyler diken diken etti.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Alpaslan Büyük Selçuklu dizisindeki dua tüyleri diken diken etti

TRT1'in ilgiyle seyredilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler dahil oldu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Alparslan Büyük Selçuklu Barış Arduç Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Goethegitme:

Bunlar oyuncu verirler gazı,setten çıkıp doğru gece kulüplerine!!

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zeliha:

Bizim milletimizin mayası sağlamdır. Atalarının duasını almıştır. Allah yol açıklığı versin huylarımızı güzelleştirsin. İmanımızı güçlendirsin. yar ve yardımcımız olsun.Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden evlatlarımızı muhafaza etsin.

Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
Zulkarneyn :

Asıl müslümanlar işte atalarımızdı. Bir de bizlere bakın...

Cevap Yaz 2 23 Yayından Kaldır
500
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