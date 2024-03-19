Yeni James Bond için teklif gitti
Sean Connery'den Pierce Brendan Brosnan'a sinema dünyasının birçok karizmatik aktörünün can verdiği James Bond karakteri, Daniel Craig'tan sonra boşa çıktı. Uzun yıllar İngiliz aktörün can verdiği 007 karakteri için arayışta sona gelindi. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı. Oyuncunun cevabı hakkında ise bilgi verilmedi. Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı. Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak. Oyuncu, verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili 'İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum.' demişti.
Sean Connery'den Pierce Brendan Brosnan'a sinema dünyasının birçok karizmatik aktörünün can verdiği James Bond karakteri, Daniel Craig'tan sonra boşa çıktı.
Yeni James Bond için teklif gitti
Uzun yıllar İngiliz aktörün can verdiği 007 karakteri için arayışta sona gelindi.
Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı.
Oyuncunun cevabı hakkında ise bilgi verilmedi.
Daniel Craig ile 16 yıl
Daniel Craig 16 sene boyunca, beş filmde Bond karakterini canlandırdı.
Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26. Bond filminde rol almış olacak.
"İnanılmaz bir iltifat"
Oyuncu, verdiği röportajda Bond karakterini oynamakla ilgili "İnanılmaz bir iltifat olarak kabul ediyorum." demişti.