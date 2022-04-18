Yeliz Yeşilmen... 'SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ!

Geçtiğimiz sene eşiyle kavga ettikten sonra yaptığı paylaşımda; "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözleri ile adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş ile boşanma kararı almış ve çiftin evliliği tek celsede bitmişti.

"HER ZAMAN HAYATIMDA OLACAK"

Birkaç hafta önce Barış Muslu'nun TV 100'de yayınlanan "Beyin Dedektifi" programına konuk olan Yeşilmen, hayatına giren tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf etmişti.

Ünlü isim, en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söylemiş ve eklemişti:

"Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim.

Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak."

'AYRILIK KISA SÜRDÜ' İDDİASI

Tüm bunların ardından iki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yeşilmen'in 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile ayrılığı uzun sürmemiş.

Akbaş'tan geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşanan ünlü şarkıcının eski eşine geri döndüğü iddia edildi.

Hatta çiftin ikinci baharını Bodrum'daki evlerinde yaşadığı öne sürüldü.