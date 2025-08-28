Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Geçtiğimiz haftadan bu yana medya ve sanat dünyası, ardı ardına gelen ifşalarla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan şarkıcılara, yazarlardan oyunculara kadar pek çok ünlü isim hakkında taciz iddiaları gündeme taşındı. Mesajların tek tek paylaşılmasıyla birlikte iddiaların odağındaki isimler genellikle yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

SANAT CAMİASI SKANDALLARLA SARSILDI

Ünlü oyuncular ve şarkıcılar, geçmişte yaşadıklarını öne sürdükleri taciz olaylarını kamuoyuyla paylaştı. Sanat camiası, uzun süredir konuşulan bu iddialar nedeniyle büyük bir tartışma ortamına sürüklendi.

KAAN SEZYUM İDDİALARI KABUL ETTİ

Son olarak, yazar Kaan Sezyum hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı. Sezyum, söz konusu iddiaları kabul ederek sosyal medya hesabından bir özür metni paylaştı. Açıklamasında, yıllar önce psikolojik destek almaya başladığını belirten Sezyum, "Davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 – 4.5 yıl oluyor)" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK BANA AİT"

Sezyum, yaşanan olayda ortamı yanlış yorumladığını dile getirerek sorumluluğu üstlendi ve sözlerine şu şekilde devam etti, "Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir." Geçmişe dönüp yaşananları değiştiremeyeceğini belirten Sezyum, "Çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim" dedi.