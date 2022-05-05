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Yaz Sezonunu İp Bikinisiyle Açtı

Snob Magazin - Magazin
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Yaz Sezonunu İp Bikinisiyle Açtı

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaz sezonunu ip bikinisiyle açtı. Sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun bikinisi adeta olay oldu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaklaşık 3 aydır mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşıyor.

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Özdemir "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuşmuştu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bestemsu, yaz sezonunu bikinisiyle açtı. Instagram hesabından cam karşısında çektiği ip bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Özdemir'in fotoğraflarını beğenen takipçileri "Nazar değmesin" ifadelerini kullandı.

Snob Magazin / Magazin

Bestemsu Özdemir, Mehmet Durdu, Magazin, Haberler

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