Yavuz Bingöl'den Evlilik Açıklaması

BİNGÖL (Snob Magazin) - Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Göktürk'te hizmete başlayan Meat Taste adlı restoranın açılışına katıldı. Açılışta kurdele kesip genç girişimci dostunu tebrik eden Yavuz Bingöl, "Berat Saral benim yeğenim. Türkiye'nin her yerinde yaptığım konserlerde en güzel nerede ne yenir bilirim. İstanbul'da da döneri yediğim yerdir. Hayırlısı olur inşallah" diye konuştu.

Teşkilat dizisinden ayrıldığını dile getiren Yavuz Bingöl muhabirlerin sevdiğiniz projeler var mı? sorusuna, "Yargı tek geçerim. Yakından takip ediyorum. Kaan'ı çok eski tanırım, hanımefendi de çok güzel oynuyor ama ben Pars savcının hastasıyım ya. Pars savcı yerinde ve güzel oynuyor. Oyunculuğunu çok beğeniyorum" diye yanıt verdi.

Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen filmini eleştirmiş, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz" demişti. Müzisyenlikten sonra sinemaya ağırlık veren ve yönetmenlik yapan Özcan Deniz ise bir zamanlar yakın dostu olduğu Kırmızıgül'e Yeşilçam dönemi kapandı diyerek karşılık vermişti. Bergen'i henüz izlemediğini söyleyen Yavuz Bingöl, "Gitmeyi düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Müslüm'ü izlediğimde ben öyle hissetmedim, Timuçin iyi çalışmıştı. Bu biraz da yetenek meselesi, aynı tonda aynı tarzda söylemesi gerekmiyor. Biraz şarkı söyleme yeteneği varsa yapabilir diye düşünüyorum. Zeynep de Türkiye'nin en iyi oyuncularındandır. Afişini falan çok beğendim. Merak ediyorum mutlaka izlemeye gideceğim" diye konuştu.

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Öykü Gürman'dan 2016 yılında boşanan Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile beraberliği sorulunca, "Her şey yolunda güzel gidiyor" yanıtını verdi. Muhabirlerin kendisine yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz? Sorusuna Bingöl, "Allah kısmet ederse olur. Evet iyi giden bir ilişkim var, iyi gidiyor" diye karşılık verdi.