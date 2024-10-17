Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

Bir döneme damga vuran 'Sarı Gelin', 'Kara Tren' ve 'Yar Demedin' gibi türkülerle hafızalarda yer eden ünlü türkücü Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlıklarını tamamlıyor.

Nilşah Ağaoğlu ile Yavuz Bingöl çifti 25 Ekim 2024'te Ayvalıkk'ta nikah masasına oturacak. Düğününe sayılı günler kalan çiftin düğün davetiyesi de dikkat çekti.

Gösterişten uzak bir düğün yapacak olan çift davetiyeye "Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki" notunu düştü. Yavuz Bingöl'ün şahidi yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nun şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.