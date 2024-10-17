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Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile evleniyor. Çiftin düğünü 25 Ekim 2024'te Ayvalık'ta gerçekleşecek. Bingöl'ün şahidi Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nun şahidi ise Elif Buse Doğan olacak.

Bir döneme damga vuran 'Sarı Gelin', 'Kara Tren' ve 'Yar Demedin' gibi türkülerle hafızalarda yer eden ünlü türkücü Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlıklarını tamamlıyor.

Nilşah Ağaoğlu ile Yavuz Bingöl çifti 25 Ekim 2024'te Ayvalıkk'ta nikah masasına oturacak. Düğününe sayılı günler kalan çiftin düğün davetiyesi de dikkat çekti.

Gösterişten uzak bir düğün yapacak olan çift davetiyeye "Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki" notunu düştü. Yavuz Bingöl'ün şahidi yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, Ağaoğlu'nun şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Elif Buse Doğan Oktay Kaynarca Yavuz Bingöl Magazin Bingöl Yaşam

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Yorumlar (1)

Bozkurtlar Diriliyor:

kudurmus la bu. yakında vefayı da dikebilir

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