Yasmin Erbil Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı - Haberler

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Yasmin Erbil Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı

Snob Magazin - Magazin
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Yasmin Erbil Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, Dubai'ye tatile gitti. Bikinili fotoğraflarını paylaşan Erbil'in pozlarına dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil tatile çıktı.

Sezonu Dubai'de açan Yasmin Erbil, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Erbil, fotoğrafın altına "Yaz lütfen kal" notunu düştü.

Yasmin Erbil'in fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

Snob Magazin / Magazin

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