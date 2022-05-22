Yasmin Erbil Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı - Haberler

Yasmin Erbil Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı
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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, Dubai'ye tatile gitti. Bikinili fotoğraflarını paylaşan Erbil'in pozlarına dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil tatile çıktı.
Sezonu Dubai'de açan Yasmin Erbil, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Erbil, fotoğrafın altına "Yaz lütfen kal" notunu düştü.
Yasmin Erbil'in fotoğrafına binlerce beğeni geldi.
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