Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde
Yıllardır örnek evlilikleriyle konuşulan Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan hakkında ayrılık söylentileri gündeme geldi. Çifte yakın çevrelerden sızan iddialar, evliliğin sona ereceğini işaret ediyor. İlişkilerindeki krizin ihanet nedeniyle yaşandığına dair iddialar ise dikkat çekiyor.

2000'li yıllarda yayınlanan Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, genç yaşta dikkat çekici bir kariyer yakalamıştı. Fakat 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesi, onun hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Evliliğinin ardından oyunculuğu bırakmayı tercih eden Özilhan, zamanla cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya paylaşımları, yaşam tarzı ve aile ilişkileriyle gündemde kalan Özilhan, kimi zaman da kayınvalidesiyle yaşadığı gerilim nedeniyle konuşulmuştu. Çiftin birlikteliği, kızları Emine (13) ve Ela (12) ile taçlandı.

Son günlerde ise Özilhan çiftinin evliliği hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, çiftin boşanma kararı aldığını öne sürdü.

Sunucular, bu ayrılık söylentilerinin arkasında ihanet ihtimalinin bulunduğunu da dile getirdi. Henüz taraflardan herhangi bir açıklama yapılmasa da, bu iddialar magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yerini aldı.

