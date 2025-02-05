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Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt geldi

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Ünlü komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından hamilelik iddialarına yanıt verdi. Sakallıoğlu, esprili bir şekilde eğer hamile kalırsa bunu takipçileriyle paylaşacağını söyledi.

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

2021 yılında hayatını Burak Yırtar ile birleştiren Sakallıoğlu, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sık sık "Ne zaman anne olacaksın?' sorusunu alan ünlü isim, kendisine gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"BAŞKA ŞEYLERE GEBEYİM"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Sakallıoğlu, kendisine gelen "Sanki bebiş güzelliği gelmiş canım" mesajını paylaşarak "Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim. Bu aralar başka şeylere gebeyim" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt geldi

Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Annesinin SACMA SAPAN DAVRANIŞLARINI ŞİVEWEYLE ANLATIP ÜNLÜ OLUP ZENGİN OLAN SACMA SAPAN bir ülkede yaşıyoruz

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Gebelik haber neden yapılır ki

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