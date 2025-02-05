Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt geldi

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

2021 yılında hayatını Burak Yırtar ile birleştiren Sakallıoğlu, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sık sık "Ne zaman anne olacaksın?' sorusunu alan ünlü isim, kendisine gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"BAŞKA ŞEYLERE GEBEYİM"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Sakallıoğlu, kendisine gelen "Sanki bebiş güzelliği gelmiş canım" mesajını paylaşarak "Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim. Bu aralar başka şeylere gebeyim" dedi.