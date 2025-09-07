Haberler

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini sona erdirdi

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliklerini sona erdirmesini değerlendirdi. Programda çiftin ayrılık süreci, Yasemin Özilhan'ın oyunculuk kariyerine ara vermesi, markalarla yükselişi ve geleceğe dair planları masaya yatırıldı.

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran boşanma haberinin perde arkasını Magazin Bahane programında değerlendiren Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Yasemin Özilhan'ın 14 yıllık evliliğini sonlandırma kararına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Programda Özilhan Ailesi'nin oyunculuk yasağı, Yasemin Özilhan'ın yeniden sahnelere dönme isteği ve ayrılığın perde arkası detayları ele alındı.

Programda ilk olarak Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı değerlendirildi. Hakan Solaker, bu ayrılığın sessiz ve sorunsuz gerçekleştiğini, tarafların anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırdığını belirtti.

Gökay Kalaycıoğlu, Yasemin Özilhan'ın evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakmasının ardındaki nedeni anlattı. Özilhan Ailesi'nin Yasemin'e oyunculuk yaptırmak istemediğini söyleyen Kalaycıoğlu, bu durumun Yasemin'in kariyer planlarını büyük ölçüde etkilediğini vurguladı.

Programda öne çıkan bir diğer konu Yasemin Özilhan'ın geleceğe dair planları oldu. Hakan Solaker, Yasemin'in sahneleri ve ekranları özlediğini, bu özlemin de ayrılık kararında etkili olabileceğini dile getirdi.

Hakan Solaker, çiftin ayrılık sürecinde gerilimli bir süreç yaşanmadığını ve karşılıklı saygı çerçevesinde yollarını ayırdıklarını ifade etti. Ayrıca Yasemin Özilhan'ın ekonomik özgürlüğünü markalarla yaptığı iş birlikleriyle elde ettiğini ve bu durumun da gelecekteki kariyer planlarını şekillendirdiğini belirtti.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
