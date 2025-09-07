Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini sona erdirdi

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran boşanma haberinin perde arkasını Magazin Bahane programında değerlendiren Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Yasemin Özilhan'ın 14 yıllık evliliğini sonlandırma kararına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Programda Özilhan Ailesi'nin oyunculuk yasağı, Yasemin Özilhan'ın yeniden sahnelere dönme isteği ve ayrılığın perde arkası detayları ele alındı.

"YASEMİN VE İZZET ÖZİLHAN 14 YILLIK EVLİLİKLERİNİ SONA ERDİRDİ"

Programda ilk olarak Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı değerlendirildi. Hakan Solaker, bu ayrılığın sessiz ve sorunsuz gerçekleştiğini, tarafların anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırdığını belirtti.

"ÖZİLHAN AİLESİ YASEMİN'E OYUNCULUK YAPTIRMADI"

Gökay Kalaycıoğlu, Yasemin Özilhan'ın evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakmasının ardındaki nedeni anlattı. Özilhan Ailesi'nin Yasemin'e oyunculuk yaptırmak istemediğini söyleyen Kalaycıoğlu, bu durumun Yasemin'in kariyer planlarını büyük ölçüde etkilediğini vurguladı.

"YASEMİN ÖZİLHAN ARTIK SAHNEYİ ÖZLEDİ"

Programda öne çıkan bir diğer konu Yasemin Özilhan'ın geleceğe dair planları oldu. Hakan Solaker, Yasemin'in sahneleri ve ekranları özlediğini, bu özlemin de ayrılık kararında etkili olabileceğini dile getirdi.

"AYRILIKTA HİÇBİR GERİLİM YAŞANMADI"

Hakan Solaker, çiftin ayrılık sürecinde gerilimli bir süreç yaşanmadığını ve karşılıklı saygı çerçevesinde yollarını ayırdıklarını ifade etti. Ayrıca Yasemin Özilhan'ın ekonomik özgürlüğünü markalarla yaptığı iş birlikleriyle elde ettiğini ve bu durumun da gelecekteki kariyer planlarını şekillendirdiğini belirtti.