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Yasemin Kay Allen'dan Turabi'nin şarkısına olay yorum: Muhteşem bir eser

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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Turabi Çamkıran'ın 'Wine Me Dine Me' isimli şarkısı hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Ünlü oyuncunun "Muhteşem bir eser" yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Kay Allen, Turabi Çamkıran'ın günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen şarkısı 'Wine Me Dine Me' isimli şarkısı ile dalga geçti.

ABD'deki yangında tüm servetini kaybettiğini açıklayan ve her şeye sıfırdan başlayacağını söyleyen Turbo Turabi'nin 'Wine Me Dine Me' şarkısı gündem oldu. Şarkının sözleri nedeniyle tepki çeken Turabi, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in de radarına takıldı.

"MUHTEŞEM BİR ESER"

Turabi'nin paylaşımının altına yorum yapan Allen, "Muhteşem bir eser. Ellerinize sağlık. Günümüz sanatçıları sizi örnek almalı. Bandırma'dan selamlar" ifadelerini kullandı.

Yasemin Kay Allen'dan Turabi'nin şarkısına olay yorum: Muhteşem bir eser

Ünlü oyuncunun yorumu sosyal medyada viral oldu.

Yasemin Kay Allen'dan Turabi'nin şarkısına olay yorum: Muhteşem bir eser
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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