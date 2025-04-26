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Arka Sokaklar'a Sürpriz İsim!

Arka Sokaklar'a Sürpriz İsim!
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KANAL D ekranının 19 yıldır aynı ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil ediyor.

KANAL D ekranının 19 yıldır aynı ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil ediyor. FBI ajanı sevgilisinden atış eğitimi alan, son dönemde ajan ve dedektif rolleri canlandıran Yasemin Allen, gözü pek komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibin arasına katılıyor.

Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in senaryo gereği şehit olarak veda ettiği Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ekibindeki boşluğu, Gökçe Kurt karakteriyle Yasemin Allen dolduracak. 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi alan, 53 ülkede yayınlanan ABD-İngiltere ortak yapımı Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova'yı canlandıran, Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Türk Dedektif dizisinde ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu'na hayat veren başarılı oyuncu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde görevli gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle ekibin parçası olacak.

RIZA BABA'NIN YENİ GÖZDESİ

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu, Gökçe Kurt ile önemli bir operasyon sırasında kesişecek. Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba'nın hem beğenisini hem saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt'un birbirlerine ısınmaları kolay olmayacak.

EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL D'DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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