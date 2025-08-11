Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku

Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Güncelleme:
Haberler
Katy Perry, İspanya'nın Balear Adaları'ndaki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ses Salines Doğal Parkı'nda izinsiz klip çektiği gerekçesiyle 6 bin 1 avro (yaklaşık 215 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturmanın ardından, İspanya'nın Balear Adaları'nda koruma altındaki Ses Salines Doğal Parkı'nda izinsiz klip çektiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

TEPKİLERİN HEDEFİNDEYDİ

40 yaşındaki sanatçı, geçen yıl Temmuz ayında lifetime adlı şarkısının klibini parkın yasaklı bölgesinde çekti. Yaklaşık 40 bin dönümlük kara ve deniz alanını kapsayan parkta yapılan çekimler, çevrecilerin sert tepkisine neden oldu.

Balear hükümeti, geçen yıl 8 Ağustos'ta yayımlanan klibin yapım şirketine 6 bin 1 avro (yaklaşık 215 bin TL) para cezası kesti. Şirketin, Tarım, Balıkçılık ve Doğal Çevre Bakanlığı'ndan izin almadan çekim yaptığı belirlendi.

Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku

Güney Ibiza, kuzey Formentera ve iki ada arasındaki deniz alanını kapsayan doğal parki göçmen kuşlar için önemli bir durak, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan nadir ekosistemlere ve Balear Adaları'nın en güzel plajlarına ev sahipliği yapıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
