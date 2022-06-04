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Yasak Elma'dan Kötü Haber! Böyle Duyuruldu

Snob Magazin - Magazin
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Yasak Elma'dan Kötü Haber! Böyle Duyuruldu

13 Haziran'da sezon finali yapacak olan Yasak Elma dizisinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Yasak Elma dizisine hangi oyuncu veda ediyor? İşte cevabı...

Yasak Elma'da Çağatay karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay'ın veda edeceği ortaya çıkmıştı. Eda Ece ile Biran Damla Yılmaz'ın ise projeye devam edeceği kesinleşmişti.

Dizide Ender karakterini canlandıran Şevval Sam'ın durumu merak ediliyordu.

DİZİYE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı solistleri arasında da yer alan Sam, pandemi sonrası sahne programlarına başlamış ve teklif yağmuruna tutulmuştu. Güzel sanatçı dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu.

MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK

5 yıl boyunca çok yorulan Sam, son gelen haberlere göre diziden ayrılıyor ve önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa müziğe ağırlık verecek.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur.

Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır.

Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir.

Uzun yıllardır Yasak Elma adlı dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.

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Biran Damla Yılmaz Berk Oktay Şevval Sam Yasak Elma Magazin Haberler

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