Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

İngiltere'de yayınlanan popüler bilgi yarışması Blankety Blank'in 14 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmanın kazananı olan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

FİNALİ KAZANDI, EKRANLARA VEDA ETTİ

Liverpool doğumlu 39 yaşındaki eski Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) mensubu Nathanael Hill, yarışmanın son bölümünde büyük ödülü kazanarak gecenin birincisi oldu. Ancak BBC tarafından yapılan açıklamada, Nathanael'in aylar önce, 25 Nisan'da vefat ettiği doğrulandı.

Yarışma sonunda ekrana gelen özel anma mesajında Nathanael'in at üstündeki bir fotoğrafı yer aldı. Görüntüye, "Nathanael Hill 1985–2025" yazısı eşlik etti.