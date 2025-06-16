Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti
İngiltere'de yayınlanan Blankety Blank yarışmasının 14 Haziran'daki bölümünde büyük ödülü kazanan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan haftalar önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. BBC, 39 yaşındaki yarışmacı için yayın sonunda duygusal bir anma mesajı paylaştı.
İngiltere'de yayınlanan popüler bilgi yarışması Blankety Blank'in 14 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmanın kazananı olan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
FİNALİ KAZANDI, EKRANLARA VEDA ETTİ
Liverpool doğumlu 39 yaşındaki eski Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) mensubu Nathanael Hill, yarışmanın son bölümünde büyük ödülü kazanarak gecenin birincisi oldu. Ancak BBC tarafından yapılan açıklamada, Nathanael'in aylar önce, 25 Nisan'da vefat ettiği doğrulandı.
Yarışma sonunda ekrana gelen özel anma mesajında Nathanael'in at üstündeki bir fotoğrafı yer aldı. Görüntüye, "Nathanael Hill 1985–2025" yazısı eşlik etti.