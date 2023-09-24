Yargı... FUNDA ARAR SÜRPRİZİ!

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği başladığı günden bu yana ekrana damga vuran reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın, üçüncü sezonu bu pazar başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda; Ilgaz ve Ceylin'in tartıştığı anlar ikili arasında neler yaşandığına dair merakı artırırken ortaya çıkan yeni bir cinayet ise gerilimi yükseltiyor.

Pazar akşamı yayınlanacak bölüme başarılı sanatçı Funda Arar konuk olurken, Arar'ın prova yaptığı esnada enstrümanların taşındığı kutunun içinden ceset çıkması ortalığı karıştırıyor.