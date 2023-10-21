Yargı Dizisinin Yeni Bölümünden Duygusal Tanıtım Yayınlandı

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni bölümünden duygusal bir tanıtım yayınlandı. Ceylin ve Merdan arasındaki gelişmeler merak uyandırıyor.

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'da herkes bu haftaki bölümde olacaklara kilitlendi. Dizinin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden duygusal bir tanıtım yayınlandı.

Hem duygu dolu hem de heyecanlı sahneleriyle her bölümü günlerce konuşulan 'Yargı' dizisinin merakla beklenen bu haftaki bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Ceylin ve Merdan'ın duygusal konuşmasıyla başlayan sahnenin devamında Ceylin'in kolyeyi Ilgaz'dan geri alması ve Ilgaz'a taktırması ikili arasındaki "Buzlar erimeye başlıyor mu?" sorusunu da akıllara getiriyor.