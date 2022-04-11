Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun, aylık giderini söyledi: 50 bin TL harcıyorum

TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren ve yakın zamanda yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu. Raun, aylık harcamalarından ve hayatında en zorluk çektiği şeyi anlattı.

"ALIN, ŞAKAK, ÇENE, BURUN VE DUDAĞIMI YAPTIRDIM"

Estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" ifadelerini kullandı.

Mika Can Raun'un estetikten önceki hali

"SEVGİ BANA ZARAR VERİYOR"

Sevginin kendisini çok zorladığını söyleyen fenomen, "Hayatımdaki en büyük zorluk sevgi, sevmek. Çok yoruyor beni. Dost da sevgili de... İnsanlara çok sevmeye başladığımda onu hayatımdan çıkarıyorum. Kim olursa olsun onu kendimden uzaklaştırıyorum. Sevgi bana zarar veriyor, yolumdan şaşırtıyor. Delirtiyor beni. Benimki bağlı kalma korkusu" dedi.

"BEN 40'I GÖRMEDEN ÖLÜRÜM"

"Bundan 10 yıl sonra bu videolar sildirmek isteyen birine dönüşmekten korkuyor musun?" sorusu üzerine de "Çok erken öleceğimi düşündüğüm için hiçbir şey umurumda değil. Böyle bir inancım var ve ben büyük bir ihtimalle 40'ı görmeden ölürüm. Bu bir inanç" şeklinde konuştu.

"AYLIK HARCAMAM 50 BİN TL"

Aylık harcamalarından bahseden fenomen, sözlerine şöyle devam etti: "Ayda 50 bin TL gidiyordur. En gereksiz harcamam da kesinlikle alışveriş. Daha dün gidip kendime aptalca şeyler aldım. Alışveriş yaparken bir şeyin birkaç farklı rengini alıyorum. Alışveriş bağımlısıyım ve bunun için psikolojik bir destek almam lazım."