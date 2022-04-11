Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun, aylık giderini söyledi: 50 bin TL harcıyorum - Haberler

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Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun, aylık giderini söyledi: 50 bin TL harcıyorum

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yaptırdığı estetiklerle değişen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın programında aylık masrafından bahsetti. Alışveriş tutkusundan bahseden fenomen, "Ayda yaklaşık 50 bin TL harcıyorum" dedi.

TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren ve yakın zamanda yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu. Raun, aylık harcamalarından ve hayatında en zorluk çektiği şeyi anlattı.

Estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" ifadelerini kullandı.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun, aylık harcamasını söyledi: 50 bin TL harcıyorumMika Can Raun'un estetikten önceki hali

Sevginin kendisini çok zorladığını söyleyen fenomen, "Hayatımdaki en büyük zorluk sevgi, sevmek. Çok yoruyor beni. Dost da sevgili de... İnsanlara çok sevmeye başladığımda onu hayatımdan çıkarıyorum. Kim olursa olsun onu kendimden uzaklaştırıyorum. Sevgi bana zarar veriyor, yolumdan şaşırtıyor. Delirtiyor beni. Benimki bağlı kalma korkusu" dedi.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun, aylık harcamasını söyledi: 50 bin TL harcıyorum

"Bundan 10 yıl sonra bu videolar sildirmek isteyen birine dönüşmekten korkuyor musun?" sorusu üzerine de "Çok erken öleceğimi düşündüğüm için hiçbir şey umurumda değil. Böyle bir inancım var ve ben büyük bir ihtimalle 40'ı görmeden ölürüm. Bu bir inanç" şeklinde konuştu.

Aylık harcamalarından bahseden fenomen, sözlerine şöyle devam etti: "Ayda 50 bin TL gidiyordur. En gereksiz harcamam da kesinlikle alışveriş. Daha dün gidip kendime aptalca şeyler aldım. Alışveriş yaparken bir şeyin birkaç farklı rengini alıyorum. Alışveriş bağımlısıyım ve bunun için psikolojik bir destek almam lazım."

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun, aylık giderini söyledi: 50 bin TL harcıyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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Armağan Çağlayan, Mika Can Raun, Youtube, Magazin, Haberler

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Yorumlar (9)

Büşra :

Ya arkadaş, kim bunlar ya. Ne işe yararlar, neden ve nasıl fenomen oluyorlar. Bir de utanmadan 50 bin harcıyorum diyor, Bunu fenomen yapan fakirler düşünsün şimdi.

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Mikail arman:

Saçma sapan samimiyetsiz, bencil, ve şımarıkça ifadeler !Kolay para ile ayda 50 bin harcıyorum demek geçimi zor ailelere hakarettir.Ölümü düşünen, onurlu ve mütevazi bir şekilde Maneviyatı yaşar.Armağan çağlayanda aynı olduğu için hep eşcinsellerle anlamsız söyleşiler yapıyor.

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