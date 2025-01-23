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Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

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Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın için birçok ünlü isim duruma tepki göstererek acısını dile getirdi. Prens dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok da sosyal medya hesabından paylaşım yapıp sonra silince tepki çekti. Altınok, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabını kapattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan 237 kişiden 79'u hayatını kaybetti.

1 günlük milli yas ilan edilen felakete ilişkin pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ihmallere tepki gösterdi ve duruma olan üzüntülerini dile getirdi. Duruma isyan edenlerden biri de Prens dizisinin yıldızı oyuncu Giray Altınok oldu.

"KAHROLUN YA"

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya" ifadelerini kullandı.

Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Bilinmeyen bir nedenle paylaşımını silen ünlü oyuncu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelen tepkiler sonrası Altınok, X hesabını kapattı.

Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Gürgen:

paylaşsan prim kasacak derler paylaşmasan duyarsız. iki ucu boklu değnek.

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Haber YorumlarıJon snow:

Ya adam haksız değilki siz salak mısınız

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

savunduğu siyasi partinin açığını yanlışını kapatmak için ünlülere saldıran cahiller güruhu var ülkede..

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

sosyal medya psikolojik manyak dolu. bulaşmamak en iyisi

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