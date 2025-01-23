Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle otelde konaklayan 237 kişiden 79'u hayatını kaybetti.

1 günlük milli yas ilan edilen felakete ilişkin pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ihmallere tepki gösterdi ve duruma olan üzüntülerini dile getirdi. Duruma isyan edenlerden biri de Prens dizisinin yıldızı oyuncu Giray Altınok oldu.

"KAHROLUN YA"

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya" ifadelerini kullandı.

Bilinmeyen bir nedenle paylaşımını silen ünlü oyuncu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelen tepkiler sonrası Altınok, X hesabını kapattı.