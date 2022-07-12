Yalova'da Ferda Anıl Yarkın rüzgarı - Haberler

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Yalova'da Ferda Anıl Yarkın rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Yalova'da Ferda Anıl Yarkın rüzgarı

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ferda Anıl Yarkın, Terma City'de sahne aldı.

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ferda Anıl Yarkın, Terma City'de sahne aldı.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City'de Kurban Bayramı konserleri devam ediyor. Ünlü isimleri konuklarıyla buluşturan Terma City, bayramın üçüncü gününde Ferda Anıl Yarkın konserini gerçekleştirdi. Şarkılarını hayranlarıyla seslendiren ünlü sanatçı sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sesiyle dinleyicileri büyüleyen sanatçıya şarkılarını seslendirirken hayranları da eşlik etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ferda Anıl Yarkın Kurban Bayramı Magazin Haberler

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