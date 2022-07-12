Yalova'da Ferda Anıl Yarkın rüzgarı Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ferda Anıl Yarkın, Terma City'de sahne aldı. Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Ferda Anıl Yarkın, Terma City'de sahne aldı. Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City'de Kurban Bayramı konserleri devam ediyor. Ünlü isimleri konuklarıyla buluşturan Terma City, bayramın üçüncü gününde Ferda Anıl Yarkın konserini gerçekleştirdi. Şarkılarını hayranlarıyla seslendiren ünlü sanatçı sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sesiyle dinleyicileri büyüleyen sanatçıya şarkılarını seslendirirken hayranları da eşlik etti. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Magazin Ferda Anıl Yarkın Kurban Bayramı Magazin Haberler

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