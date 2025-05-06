Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YANINA GELEN KİŞİ BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi. Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye "Git buradan!" tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YALI SATIŞ İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Emre ve Gencebay çiftinin uzun süredir yaşadığı Baltalimanı'ndaki yalı dairesi, yılın başında satış iddialarıyla gündeme gelmişti. Emre ise bu iddiaları yaptığı bir açıklamayla reddetmişti.