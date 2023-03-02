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Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi gündem oldu

Magazin Haberleri

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 22. bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Seyran ve Ferit'in yatak sahnesini gören kullanıcılar art arda yaptığı paylaşımlarda "Türk televizyon tarihinin en cesur sahnesi" yorumu yapıldı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Çetin Tekindor, Diren Polatoğlu, Buçe Buse Kahraman, Gülçin Santıroğlu, Gözde Kansu, Doğukan Polat ve Emre Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı her bölümle adından söz ettirmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin yarın akşam yayınlanacak olan 22. bölümden 2. fragman yayınlandı.

SEYRAN VE FERİT BİRLİKTE OLUYOR

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında Seyran, Ferit'in en başından beri karşı çıktığı Efe'yle olan projesinden çekiliyor. Seyran'ın kararıyla büyük bir mutluluk yaşayan Ferit ise romantik bir sürpriz hazırlıyor. Bir eve giden ikili, birlikte oluyor.

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi gündem oldu

"TELEVİZYON TARİHİNİN EN CESUR SAHNESİ"

Fragmana damga vuran yatak sahnesi, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da gündem olan sahne için "Türk televizyon tarihindeki en cesur sahne" yorumu yapıldı.

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi gündem oldu

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi gündem oldu

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi gündem oldu

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi gündem oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yalı Çapkını Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

ali ihsan çakır:

Bir takım ahlakı bozukların yüzünden ülkenin ahlakının bozulmasına izin verme ya Rabbim. Hiç mi bu falaketlerden, ölümün bir adım ötede oluşundan ders almaz insan? Deprem bölgesinde insanların hayatlarının en acı günlerini yaşadığı günlerde bu tuzu kuruların keyfi yerinde tabi..

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