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Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Kazım Ağa karakteri ile adından söz ettiren Diren Polatoğulları, gerçek hayattaki eşiyle görüntülendi. İkilinin fotoğrafını görenler Polatoğulları için "Ne şanslı adamsın" şeklinde yorumlar yaptı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Kazım Ağa karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Diren Polatoğulları, dizideki sempatik tavırları ve şivesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiiren Polatoğulları, şimdi de eşiyle gündeme geldi.

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi! 'Ne şanslı adamsın' yorumları yapılıyor

"NE ŞANSLI ADAMSIN"

Ünlü oyuncunun eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Diren Polatoğulları ve eşin için, "Ne şanslı adamsın", "Çok güzelmiş", "Eşi çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Şanslı kavramı biraz karışık, dindar iyi ahlaklı bir eş sahibi şanslı sayılabilir. Yoksa zenginlik güzellik ve şöhret gelip geçicidir.

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Allah mutlu etsin...

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah mesut bahtiyar etsin de yeni yaptığınız haberde ilk defa koyduğunuz fotoğraf için kim şanslısın yorumu yapmış? Milletin adına kendi yorumunuz mu?

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