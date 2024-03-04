Yakışıklı oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu

Başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç, Halil İbrahim Ceyhan, Furkan Palalı ve Devrim Yakut'un paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Yıllarca Arka Sokaklar dizisinde rol alan 28 yaşındaki Onur Bay, Kirli Sepeti'nin kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen NOW TV'nin iddialı dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Bay, yeni rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Onur Bay, dizide Furkan Palalı'nın oynadığı doktor Levent'in kardeşi Bülent'i canlandıracak.

Yıllarca Arka Sokaklar dizisinde oynayan Onur Bay daha sonra Son Yaz ve Kaçış projelerinde boy göstermişti.