Yakalama kararı olan fenomen, ünlü yıldızla yan yana görüntülendi
Hakkında yakalama kararı bulunan Yaren Alaca, son olarak dünyaca ünlü oyuncu Ester Expósito ile bir araya geldi.
Yaren Alaca, bu kez sürpriz bir buluşmayla gündeme geldi. Fenomen, Élite dizisinde Carla karakteriyle tanınan Ester Expósito ile aynı karede yer aldı.
İkilinin birlikte verdiği poz sosyal medyada dikkat çekerken, buluşmanın nasıl gerçekleştiği de merak konusu oldu.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR
Yaren Alaca hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verilmişti. Operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirlenen Alaca, o tarihten bu yana Türkiye dışında bulunuyor.
Fenomen, yurt dışında bulunduğu süreçte sosyal medya paylaşımlarını sürdürmeye devam etti. Son olarak Ester Expósito ile verdiği pozla gündeme gelen Alaca'nın paylaşımı dikkat çekti.