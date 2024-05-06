Üye Girişi
Haberler

Yağmur Taktaş'ın mezarı yeniden açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ın ailesinin başvurusu üzerine mezarı yeniden açıldı ve cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için ABD'de otopsi yapılan Yağmur Taktaş'ın naaşı, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesi olayın cinayet olduğunu iddia etmiş ve Taktaş'ın sevgilisinde şikayetçi olmuştu.

MEZARI YENİDEN AÇILDI

Yağmur Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı.

Taktaş'ın cenazesi, ailesi ve yasal görevliler nezaretinde mezardan alınarak otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Adli Tıp Kurumu Otopsi Adana 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta ikili averaj mı genel averaj mı? Ligde puanlar eşit olursa kim şampiyon olur 2024? Galatasaray şampiyon oldu mu 2024? Crystal Palace Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO)Crystal Palace MANU maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu? Crystal Palace Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Crystal Palace MANU maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Denver Nuggets Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title