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Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu

Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu
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Now'ın ikinci sezonuyla cumartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisi Yabani'nin beklentinin altında reyting alması dizinin biteceğini iddialarını güçlendirmişti. Yapım şirketi dizinin aralık ayına kadar süreceğini duyurdu.

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Bertan Asllani, Rojbin Erden, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Yabani hakkında yapım şirketi kararını verdi. Dizi aralık ayına kadar devam ediyor.

Now'ın ikinci sezonuyla cmartesi akşamları seyirciyle buluşan dizisini Yabani'nin akıbeti belli oldu. Dizi geçen sezon reytinglerde büyük bir başarı göstermiş ama Bahar dizisinin karşısına gelmesiyle düşen izlenmeleri üzerine cumartesi yayınlanmaya başlamıştı.

FİNAL İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Kendi fan kitlesini oluşturan dizinin geçen sezon sonu final yapacağı iddiası gündeme gelse de yurt dışı satışının yüksek olması projenin ömrünü de uzatmıştı. Yabani ikinci sezona taşındıktan sonra sonra da reytingler beklentinin altında çıkınca final iddiası yeniden gündeme geldi.

ARALIK AYINA KADAR DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi yurt dışı satışlarından kaynaklı aralık sonuna kadar devam kararı aldı. Bu haber dizinin hayranları tarafından mutlulukla karşılandı.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Halit Özgür Sarı Dolunay Soysert Tayanç Ayaydın Kültür Sanat Televizyon Cumartesi Magazin Yabani Aralık Yaşam Dizi NOW

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